Frps fylkesledere vil skjerme Listhaug

På første vanlige arbeidsdag i 2018 starter regjeringsforhandlingene mellom Venstre og de blåblå. Før en trepartiregjering kan bli en realitet, må de bli enige om blant annet statsrådsposter, men Frps fylkesleder sier klart fra om hvilke plasser det ikke kan forhandles om. Øverst på listen over statsråder de vil beholde er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, skriver Aftenposten.

– Den posten må vi jo ha, og så er det viktig å ha olje- og energiministeren, sier fylkesleder Leif Eriksen i Østfold Frp. Roy Steffensen i Rogaland «tviler på at det blir aktuelt å flytte Sylvi hvis ikke hun selv, eller Siv ønsker det.» Liv Gustavsen i Akershus Frp ser heller ikke for seg noen annen rolle for Listhaug. Hun sier det også er viktig å beholde finansministeren og samferdselsministeren.

– De tre er urokkelige, etter min mening.

Avisen har fått svar fra 14 av 19 fylkesledere, og seks av dem gir et tydelig signal utad. Listhaug selv setter pris på tillitserklæringene.

– Det er jo hyggelig at folk er fornøyd med jobben jeg gjør. Jeg er toppmotivert til å fortsette i den jobben her, selvfølgelig, sier hun, men presiserer at «nå er det opp til dem som skal forhandle å komme fram til et resultat.»

