Lippestad forlater byrådet

Geir Lippestad (Ap) går av som byråd for næring og eierskap. Kjetil Lund (Ap) er utnevnt som ny byråd.



– Geir Lippestad har bedt meg om å få fratre som byråd. Det har jeg akseptert. Geir har gjort en solid jobb for byrådets satsing på næringsutvikling, integrering og mangfold. Han har løftet næringspolitikken, styrket kommunens eierskap og ledet arbeidet med å gjennomføre Norgeshistoriens største krafttransaksjon. Han har stått stødig i håndteringen av flyktningkrisen i 2016. Jeg er takknemlig for den jobben Geir har gjort, og er glad for at han ikke forlater politikken, men går tilbake til bystyret der han vil være fast representant for Arbeiderpartiet, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.



Kjetil Lund (Ap) er ny byråd for næring og eierskap. Han er samfunnsøkonom med erfaring fra embetsverk og politisk ledelse i departement og regjering.

Lund kommer fra stillingen som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft. I perioden 2009 til 2014 var han statssekretær i Finansdepartementet. I 2014 ledet han sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima.

Tone Tellevik Dahl (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) skal bytte saksfelt. Tone Tellevik Dahl er utnevnt som ny byråd for eldre, helse og sosiale tjenester. Byråd Inga Marte Thorkildsen er utnevnt som ny byråd for oppvekst og kunnskap.

I forbindelse med endringene i byråd gjøres justeringer i porteføljen mellom byrådsavdelingene, melder byrådet.

Integrerings- og mangfoldsarbeidet flyttes fra byrådsavdeling for næring og eierskap til byrådsavdeling for helse, eldre og sosiale tjenester som nå har skiftet navn til eldre, helse og arbeid.

For å styrke oppvekstfeltet, med tidlig innsats og tettere samarbeid på tvers, flyttes barnevern, helsestasjonene og skolehelsetjenesten fra byrådsavdeling for helse, eldre og arbeid til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.