Oslo-politikere vil kvitte seg med Oslo havns «pirat-stempel»

Oslo Havn har fått et «pirat-stempel» etter rapporter om brudd på internasjonale arbeiderrettigheter. I korthet går det ut på at sjøfolk på skip som har anløpt Oslo havn, har fått foreta lossing og lasting selv, noe som er brudd på både sjøfolkenes tariffavtaler og i strid med FNs internasjonale konvensjoner om havnearbeid.

Dette regnes som sosial dumping, og sammen med havna i Mogadishu i Somalia og Barrow Island i Australia er Oslo den eneste havnen som har fått et slikt stempel av Den internasjonale transportarbeiderføderasjon (ITF).

Nå vil det politiske flertallet i hovedstaden rydde opp, skriver Klassekampen.

– Mannskap på skip skal ikke stå for lasting og lossing, og dersom det skjer, vil det få konsekvenser ved at kontraktene sies opp. Sånn er det, og det må alle som driver her i havna forholde seg til, sier byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad (Ap).

Han får støtte fra både Rødt, SV, MDG og Ap.

I tillegg til å kaste ut aktører som bryter reglene, skal Oslo Havn også utarbeide egne tiltak for å motarbeide sosial dumping.

NHO Logistikk og Transport organiserer noen operatører i Oslo Havn, og direktør Are Kjensli vedgår at det har vært eksempler der rederier og andre har lastet og losset på tvers av regelverket. Han har imidlertid ingen problem med utspillet til politikerne.

– Vi følger det som er av lover og regler, og ønsker ikke å snike oss unna, sier han.

(©NTB)