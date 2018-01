Dansk ekspert til Norge for å snakke om lek i byrom

Dagsavisen skriver at hun kommer til Norge i mars for å holde innledningsforedrag om lekenhet i byrom i forbindelse med at Universitetet i Agder åpner et nytt kompetansesenter for lek.

Nebelong har i flere år arbeidet med å bedre barns rett til fri utfoldelse og nærhet til naturen.

– Det at stadig flere bosetter seg i byene er en av vår tids største trussel mot barns oppvekstmiljø. Barn i byen får for lite kontakt med naturen uten at konsekvensene av dette tas tilstrekkelig på alvor, mener Nebelong.

For å bøte på dette har hun blant annet designet København kommunes største naturlekeplass på 25.000 kvadratmeter i Valbyparken, som er den mest brukte lekeplassen i den danske hovedstaden.

Landskapsarkitekten vil ikke si at barn har best av å vokse opp utenfor byene, men mener både foreldre og barnehager bør bli langt mer bevisst på viktigheten av å la barn få være ute i naturen, klatre i trær og bli skitne.

