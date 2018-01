Kommunepolitikere vil ikke vie

Ordfører og varaordfører får automatisk vigselsmyndighet. Men i Øygarden har varaordfører Atle Dåvøy (KrF) bedt om fritak av etiske grunner og viser til at det handler om hans kristne tro. Det samme har leder for levekårsutvalget, Remi Oen (Frp), gjort, skriver Bergens Tidende.

– Jeg mener ekteskap hører til i kirken, og av etiske grunner vil jeg ikke være den som vier noen, sier Oen.

Aud Karin Oen (SV) reagerer på at det ikke engang ble gitt en begrunnelse da ordføreren opplyste at de to hadde reservert seg.

Under kommunestyremøtet meldte hun seg frivillig til å være vigsler da det kom fram at to av kandidatene ikke ville.

– Hvis dette skyldes at de ikke vil vie likekjønnede, er det ganske alvorlig. Det er mange prester som reserverer seg, blant annet her i Øygarden. Hvis politikere også ber om fritak, er det ille for par som vil gifte seg, mener Oen som også sitter i Hordaland fylkesting.

Avisen har tidligere gjort en rundspørring som viser at en stor andel av prestene i Bjørgvin bispedømme sier nei til å vie likekjønnede.

– Hvis jeg måtte vie likekjønnede, ville det ikke være rett hvis jeg måtte kompromisse på mitt personlige standpunkt. Men det er også av respekt for dem som skal vies. Da er det bedre å slippe andre til, slik at det ikke blir noen begrensninger, mener Dåvøy.

