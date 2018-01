KS gratulerer Mæland

– Med sin lange og omfattende erfaring fra kommunepolitikken i Norges nest største kommune kjenner Mæland både sektoren og KS godt. Jeg er sikker på at jeg har hele Kommune-Norge med meg når jeg gratulerer henne med jobben, sier Helgesen.

Mæland var medlem i Bergen bystyre fra 1999, da hun også var kommunalråd for Høyre. Fra 2003 og fram til hun ble næringsminister i 2013, var hun byrådsleder i Bergen.

Helgesen sier de står midt oppe i strukturreformer både i kommuner og regioner, og at Mæland får disse i fanget fra første dag.

– Med Monica Mæland er jeg trygg på at sektoren fortsatt har en statsråd som forstår hvor viktig et velfungerende lokaldemokrati er for det norske demokratiet i seg selv, men også at lokalt selvstyre og lokale løsninger er en forutsetning for at innbyggerne skal få de beste velferdstjenestene, sier Helgesen.

Hun benytter også anledningen til å takke Jan Tore Sanner for godt samarbeid gjennom hans periode i stillingen.