Oslo kan få tre nye måter å bli gravlagt på

Rina Mariann Hansen (Ap) sier til Aftenposten at byrådet ønsker å gi byens befolkning tre nye måter å bli stedt til hvile på.

I dag må man søke Fylkesmannen om tillatelse til å spre den avdødes aske for vinden. I fremtiden kan Oslo få ett eller flere faste punkter for askespredning, slik at etterlatte skal slippe søknadsprosessen.

Stockholm har en stor skogskirkegård med plass til 100.000 graver. Kirkegården er fra 1920 og står på Unescos verdensarvliste. Flere norske kommuner har de siste årene anlagt mindre naturkirkegårder hvor trær og vegetasjon får stå uberørt, og det er dette som er aktuelt i Oslo.

Et urnehus, eller kolumbarium, er et rom hvor veggene har nisjer for urner. Dette er i dag vanlig i flere katolske land, og denne formen for gravlegging har røtter tilbake til Romerriket.

– Jeg tror ikke det finnes et kolumbarium noe sted i Norge. Men vi ser at når vi tidligere har åpnet for nye måter å gravlegges på, så har folk tatt dem i bruk, sier Hansen.

En skogskirkegård ligger lenger fram i tid. Foreløpig har ikke byrådet sett seg ut en konkret beliggenhet.

Gravferdsmelding inneholder en gjennomgang av dagens situasjon, utfordringer og planer fremover.

(©NTB)