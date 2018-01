Tajik utfordrer Ap-ordførere til å sikre heltidsstillinger

– Vi har ventet forgjeves i fire år på at regjeringen skulle sette i gang. Nå er vi lei av sommelet, sier Tajik til VG.

Det er Arild Grande som har ledet Aps arbeidslivsutvalg, som er et av tre utvalg som ble nedsatt etter det dårlige valgresultatet til partiet i fjor høst.

– Vi får ikke flertall på Stortinget for våre forslag om å fjerne deltidskulturen. Da går vi dit vi har makt, til «våre» kommuner. Vi skal ha slutt på en ukultur der folk tilbys små stillingsbrøker slik at de må ut på evig jakt etter ekstrajobber for å sikte anstendig inntekt, sier stortingsrepresentant Grande.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier til avisen at Aps argumentasjon «faller på stengrunn»:

– Jeg kan dokumentere med tall og fakta at utviklingen er positiv. Statistikken viser at flere kvinner enn noen gang tidligere jobber heltid. Særlig gjelder det yngre kvinner.

Ministeren understreker at hun har sendt på høring et forslag om å endre arbeidsmiljøloven, for at deltidsansatte skal gis fortrinnsrett til å utvide sin stilling når det lyses ut en ny.

