Rådmann og politikere skal "lufte ut"

Det skriver Adresseavisen. Ifølge avisa skal flere administrative ledere ha vurdert å si opp jobbene sine, etter hard kritikk fra ulike politikere i forskjellige saker - særlig det siste året.

- For Trondheim kommune er det uheldig at respekten og tilliten som vi er avhengige av oss imellom, ikke alltid oppleves å være til stede. Respekt er et viktig ord her, sier rådmann Morten Wolden til avisa.

Wolden tiltrådte som rådmann for to år siden, etter en kort periode som rådmann i Orkdal.

- I dag er det nesten blitt slik at politikerne tar æren når ting går bra, mens rådmannen får ansvar når det går galt. Med dagens praksis bidrar ordføreren og flertallet til en fullstendig ansvarspulverisering når det går galt, hevder Frps Elin Marie Andreassen (Frp). Hun tar nå i Adresseavisen til orde for at Trondheim skal styres ved et byråd, altså ved å innføre kommunal parlamentarisme.

Det er bare Oslo og Bergen som har parlamentarisme blant kommunene i dag. Tromsø hadde styreformen i forrige periode, men vraket den etter valget for drøyt to år siden, da det også ble et politisk skifte i byen.

Ap-politiker Marek Jasinski støtter forslaget om å utrede parlamentarisme. Kommunelovutvalget har foreslått at det skal bli vanskeligere å innføre parlamentarisme. Forslaget ligger til behandling hos Kommunaldepartementet.

“Politikerne har lagt seg til en stil i formannskapsmøtene som få har sett maken til. Selvsagt må administrasjonen tåle kritikk og uenighet, men det er noe med både form, sted og dimensjonering som går langt utover det rådmannen bør finne seg i”, skriver Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen i en kommentar i dag, tirsdag.

Ordfører Rita Ottervik er sykmeldt, men svarer til avisa at hun forstår at det kan oppleves som tøft å få kritikk i et åpent møte.

- Noen ganger kan det spisse seg til, spesielt i saker der politikerne har blitt dårlig informert om alvorlige saker. Jeg forstår at det kan oppfattes som massivt når det kommer mye kritikk fra mange i åpent møte, skriver Ottervik til Adresseavisen.