Kollektiv utmelding av Råde Frp etter Leirstein-saken

Ulf Leirstein-saken * Ulf Leirstein har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp) siden 2005. * Han var tidligere formann i FpU, leder i Moss Frp og varaordfører i Moss. * 10. januar meldte NRK at Leirstein hadde sendt hardporno til unge gutter som var aktive i ungdomspartiet i Østfold, en av dem var bare 14 år gammel og under den seksuelle lavalder på tidspunktet epostene ble sendt. * Leirstein la samme dag ut en melding på Facebook hvor han erkjente at han hadde gått over streken, og at han stilte sine tillitsverv i partiet i bero. * 12. januar meldte NRK at Leirstein skal ha skrevet i tekstmeldinger til en kvinnelig partikollega at han ønsket å ha trekantsex med en 15 år gammel gutt i ungdomspartiet. * Leirstein trakk seg samme dag fra sine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Frps stortingsgruppe. Kort tid etter trakk han seg også som leder i Moss Frp. * Tidligere stortingsrepresentant for Frp, Jon Gåsvatn, hevdet 18. januar at han hadde varslet partileder Siv Jensen og Frps organisasjonsutvalg om Leirstein allerede i 2012. Både Jensen og tidligere leder av organisasjonsutvalget, Per Arne Olsen, har uttalt at de ikke husker å ha blitt varslet om saken. * Tidligere generalsekretær i FpU og nåværende statssekretær Espen Teigen har beklaget at han ikke fulgte opp en epost i 2013 som omtaler at Ulf Leirstein ønsket å ha en 15-åring med på trekantsex. * 30. januar ble det kjent at Ulf Leirstein skal inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mens Solveig Horne overtar hans plass i justiskomiteen. * 11. februar meldte hele Frps kommunestyregruppe i Råde og styret i Frp Råde seg kollektivt ut av partiet i protest mot partiets håndtering av Leirstein-saken.

Ti av partitoppene i Råde Frp varslet søndag kveld at de melder seg ut av partiet. I en felles pressemelding skriver de at de har fulgt nøye med håndteringen av varslene fra fylkeslaget og Frp sentralt, og blitt skuffet over at sakene ikke har blitt tatt mer på alvor.

«Man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år. Vi kan ikke stå inne for den håndteringen (…) og ønsker ikke å bli assosiert med den type handlinger eller drive valgkamp for slike holdninger», heter det i pressemeldingen, som er gjengitt i Moss Avis. Saken ble først omtalt i Fredriksstad Blad.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra varslerne om at de ikke har hørt noen ting fra partiet i etterkant. Alle vet at det å varsle, selv anonymt, er en veldig tøff avgjørelse, og derfor er vi opptatt av at de skal se at det er voksenpersoner som ser dem og tar dem på alvor, sier tidligere varaordfører for Frp Råde, Frederikke Stensrød, til NTB

Går til Høyre

Den mangeårige Frp-representanten Ulf Leirstein fra Østfold trakk seg tidligere i år fra sine verv i stortingsgruppa og innrømmet å ha utvist dårlig dømmekraft etter at NRK avslørte at han hadde sendt eposter med porno til unge gutter i FpU, samt tekstmeldinger til en kvinne om at han ønsket å ha trekantsex med en 15 år gammel gutt i ungdomspartiet.

I pressemeldingen anklager lokalpolitikerne partiet for å svikte ungdommen ved å stikke hodet i sanden, og for å verne en voksen stortingsrepresentant framfor ungdommene som har varslet. Lokalpolitikerne skriver videre at de frykter for rekrutteringen av ungdommer til partiet framover.

Stensrød vil ikke navngi hvem i partiet hun mener har sviktet i oppfølgingen av varslene.

– Det dreier seg om helheten, både fra fylkeslaget og fra partiet sentralt, sier hun.

Alle de ti tidligere Frp-medlemmene melder nå overgang til Høyre, et parti som selv har fått kritikk for håndteringen av sine varsler. Stensrød sier de likevel mener Høyre har håndtert sine varslersaker langt bedre enn Frp.

– Vi føler vel at Høyre har gått ut og tatt dette mer på alvor og tatt mye mer avstand fra dem som har begått overtrampene enn det man har gjort i Frp, sier hun.

Avgjørelsen om utmelding ble tatt på et utvidet styremøte med kommunestyrerepresentantene i partiet til stede søndag.

– Trygt i Frp

Helge Andre Njåstad, leder i Frps organisasjonsutvalg, skriver i en epost til NTB at han tar utmeldingene til etterretning.

– Frp har tatt Leirstein-saken på største alvor, og han har trukket seg fra alle tillitsverv. Det skal være trygt å være medlem i Frp, og vi er opptatt av god organisasjonskultur, skriver Njåstad.

Lederen i Østfold Frp, Leif Eriksen, sier til Aftenposten at han har ikke hørt noe fra partifellene i Råde før de meldte seg ut.

– Det er alltid trist når folk melder seg ut. Men vi lever i et demokrati, og det er fritt opp til folk hva de velger å gjøre.

– Er du fornøyd med ledelsens håndtering av saken?

– Jeg synes den er håndtert veldig bra. Jeg tror ikke vi kommer dårligere ut enn de andre partiene, sier Eriksen.

