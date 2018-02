Listhaug møtte motbør på Holmlia

– Bydelen er langt unna svenske tilstander. Men vi tar dette på største alvor, og vi vil gjøre en innsats for å ta grep over situasjonen, sa Listhaug før møtet startet på Holmlia.

Justisministeren avviser at Holmlias situasjon minner om tilstandene i utsatte svenske byområder. Hun peker på at det er viktig å ta fatt i problemene tidlig, og at politiet ikke kan gjøre jobben alene.

– Vi har bevilget 30 millioner kroner til politiet for å øke innsatsen i området. Det er både for forebygging og det å håndtere kriminelle gjenger, sier hun.

– Var det en tabbe å legge ned den lokale politiposten på Holmlia?

– Det må politiet redegjøre for. Jeg er ikke opptatt av poster. Jeg er opptatt av resultater, sier statsråden til NTB.

Utfordring

Daniel Brekke Andersen (25), lærer ved Holmlia ungdomsskole, gikk hardt i rette med måten han mener Listhaug snakker om innvandrere på.

– Politikere må holde seg for gode til å komme med karakteristikker av ulike grupperinger og tilskrive utfordringene til innvandrere, sier han til NTB.

– Som den forhåpentligvis gode læreren du er, håper jeg du opplyser dine klasser om at statsråden overhodet ikke snakker stygt om folk, men tar opp helt reelle problemstillinger i samfunnet vårt når det kommer til integrering, var svaret fra Listhaug.

Andersen etterlyser et helhetlig løft for Holmlia.

– Det er nesten ikke noe fritidstilbud her, og de som er, fungerer ikke godt nok. Det viktigste er møteplasser. Tiltakene må samles på ett sted, folk vil være sosiale, men vi mangler arenaer.

– Skal være trygt

Folkemøtet kom i stand etter at Silje Kivle Andreassen, sogneprest i Holmlia kirke, sist uke sendte et åpent brev hvor hun krever svar fra politikerne om situasjonen.

– Det skal være trygt å bo overalt i denne byen. Vold, gjengkriminalitet og narkosalg er helt uakseptabelt. Og det er helt uakseptabelt at det må komme til skyting før det reageres, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i sitt innlegg.

– Vi skal gjøre vår del. Vi har områdesatsingen, satsing på barnehager, aktivitetsskoler og fritidsklubber. Så må politiet bekjempe kriminaliteten og bryte opp gjengene, sier han til NTB.

14-15-årige løpegutter

Både leder for enhet øst i Oslo-politiet John Roger Lund og Johansen advarte sterkt mot å glorifisere gjengmiljøet, som ifølge politiet henter barn ned i 14-15-årsalderen som løpegutter.

– Mye av volds- og narkotikakriminaliteten i Oslo sørøst knyttes til et kriminelt gjengmiljø med utspring her på Holmlia. Gjengen står for stor narkotikaomsetning og er kjent for å drive med vold og trusler, sa Lund.

Han viste til at over 20 dedikerte medarbeidere ble satt inn fra Oslo politidistrikt før jul.

– I denne perioden har vi pågrepet 31 personer, i tillegg til at det er beslaglagt marihuana, hasj og kokain og store pengebeløp.

Ifølge Lund har politiet produsert flere hundre straffesaker, og han la fram en overraskende kriminalstatistikk for Holmlia: Bare fire innbrudd og ti ran er meldt til politiet de siste fire årene.

Men onsdag i forrige uke ble en mann truffet av flere skudd på Holmlia, den siste av en rekke alvorlige voldshendelser i området sørøst i Oslo de siste månedene.

(©NTB)