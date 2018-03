250 digitaliseringsprosjekter kartlagt

Digitalisering er temaet når 600 kommunale toppledere i dag deltar på KS’ kommunalpolitiske toppmøte.

– Den digitale revolusjonen krever et veldig bevisst og offensivt lederskap i kommunene, som kan styre utviklingen og sikre at vi bruker digitale løsninger til innbyggernes beste. Derfor har vi satt det på agendaen for årets kommunalpolitiske toppmøte, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.