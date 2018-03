– Må trekke seg fra hemmelig klubb

– Jeg vil stille spørsmål i kontrollutvalget om medlemskap i hemmelige foreninger er forenelig med åpenhet i politikken, sier Øijord.

Debatten om St. Olav klub startet etter at foreningen, som har hemmelige medlemslister, er kun for menn og der man må bli anbefalt av to personer for å få medlemskap, hadde torskemiddag på kvinnedagen.