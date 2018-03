Oppga 3,7 milliarder feil om vannforsyning

Våren 2016 skulle fylkesutvalget i Rogaland anbefale ny drikkevannskilde for Jæren. Ifølge sakspapirene ville vannverket måtte betale 95 millioner årlig - altså 3,8 milliarder - i erstatning for tapt kraftproduksjon dersom politikerne valgte Store Myravatn foran Birkelandsvatnet. Valget falt på Birkelandsvatnet.

Nå, to år etter, viser det seg at sakspapirene inneholdt en feil i milliardklassen. Det riktige var at vannverket måtte betale 95 millioner kroner totalt for tapt kraftproduksjon i perioden 2015-2055, og ikke 95 millioner kroner årlig, slik sakspapirene sa. Saken sto først omtalt i Stavanger Aftenblad.