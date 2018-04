Lærernormen stopper skoleforsking

– Det var jo uventet at endringen kom underveis i prosjektet. Det var planlagt at tiltakene skulle ha en varighet på fire år. Nå blir det redusert til to, sier førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Universitetet i Stavanger.

Stortinget har de siste årene bevilget når 500 millioner kroner for å finne ut hvilken effekt flere lærere har på elevenes læring. Hypotesen er at flere lærere ikke automatisk fører til bedre skoleresultater, men at en bevisst bruk av lærerne er avgjørende.