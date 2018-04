Flertallet avviste forslag om anmeldelse

Kontrollutvalget hadde med tre mot to stemmer anbefalt kommunestyret å anmelde saken.

Vedtaket ble gjort etter at heller ikke den siste undersøkelsen de fikk utført, hadde kastet nytt lys over hvordan avtaler med det lokale firmaet Farm in Action (FiA) verdt ca. 30 millioner kroner, hadde kommet i stand.