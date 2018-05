Her er passkontorene som forsvinner

Politimestrene har på oppdrag for Politidirektoratet (POD) kartlagt hvor de mener at pass bør utstedes i framtiden. Nå er lista klar. Justisdepartementet skal vurdere forslaget fra POD og så fremme en rammeplan for Stortinget. Departementet opplyser til Kommunal Rapport at planen ikke vil være så detaljert at Stortinget skal behandle selve kuttlisten.

Totalt foreslår politiet passutstedelse på 72 utstedelsessteder. I tillegg skal det også utstedes pass på Svalbard og på flyplassene Gardermoen, Sola og Flesland.

Det betyr at det etter kommunereformen vil være om lag 280 kommuner hvor innbyggerne må reise ut av kommunen for å få tak i pass.

500.000 kan få lang reisevei

I revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la fram 15. mai, heter det at utgangspunktet er at 90 prosent av befolkningen i alle politidistrikter skal nå et passkontor i løpet av én time.

Bakgrunnen for forslaget er politireformen og at Riksrevisjonen i 2015 påpekte alvorlige svakheter med måten pass blir til på i Norge. Riksrevisjonen fant blant annet mangelfull opplæring, sporbarhet og etterkontroll. Eksempelvis kunne én saksbehandler alene utstede pass uten noen form for etterkontroll eller arbeidsdeling.

POD mener at passkontorene ideelt bør behandle 4.000-5.000 saker årlig for å oppnå tilfredsstillende volum. I dag utsteder mer enn 100 passkontorer under 5.000 pass i året. POD mener at det ikke er mulig å legge ned absolutt alle passkontor som skriver ut færre enn 5.000 pass i året, og foreslår at antall passkontorer som utsteder under 5.000 pass i året skal kuttes til under 40.

Forklaring til kartet

«Ja», innebærer at politimesteren foreslår at det skal være passkontor her. «Foreslått nedlagt» innebærer at det er passkontor på dette stedet i dag, men politimesteren foreslår å legge det ned.

Antall steder med passkontor per dags dato kan være noe usikkert på grunn av at siste del av politireformen (antall tjenestesteder) gjennomføres i disse dager. I e-poster til Kommunal Rapport har politidistriktene oppgitt at det totalt er 137 steder med passkontor i dag.