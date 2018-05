Vil likevel svare på spørsmål om tillit

Thorkildsen unngikk torsdag å svare «ja» på spørsmål om hun har tillit til utdanningsdirektør Astrid Søgnen i et intervju med Kommunal Rapport. Byråden for kultur – og utdanning i Oslo svarte følgende per e-post på spørsmålet «Har du tillit til Astrid Søgnen?»:

– Utdanningsdirektøren er ansvarlig for å gjennomføre byrådets politikk. Jeg er svært utålmodig på å motta tilbakemeldinger fra ansatte i osloskolen om at de opplever merkbar forandring. Denne diskusjonen er for viktig til å ende i et spørsmål om én person.