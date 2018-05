Sanner skal vurdere muslimsk skole

Utdanningsdirektoratet (Udir) har nemlig avslått klagen fra stiftelsen om å endre avslaget om å tillate en muslimsk friskole i Oslo. Saken går dermed til Kunnskapsdepartementet for endelig behandling.

Søknadene blir vurdert etter friskoleloven som Stortinget vedtok i 2015. Da ble det for første gang åpnet opp for at skolemyndighetene kan si nei til en ny friskole hvis skolen hemmer integrering.