Vil ikke svare på spørsmål om tillit

– Utdanningsdirektøren er ansvarlig for å gjennomføre byrådets politikk. Jeg er svært utålmodig på å motta tilbakemeldinger fra ansatte i osloskolen om at de opplever merkbar forandring. Denne diskusjonen er for viktig til å ende i et spørsmål om én person, svarer Thorkildsen på spørsmål fra Kommunal Rapport om hvorvidt hun har tillit til Søgnen.

Rødt hevdet at Søgnen brøt taushetsplikt og burde gå av etter at direktøren i høringen om ytringsfrihet i kultur – og utdanningskomiteen gjenga deler av det elevene hadde fortalt rektoren ved Ulsrud skole, da de varslet om at de følte seg dårlig behandlet av sin lærer Simon Malkenes.