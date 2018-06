Krever langt flere passkontor

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget også at det skal være et høyere antall steder med passkontor enn de 72 som Politidirektoratet har foreslått.

Politidirektoratet har hatt som utgangspunkt at 90 prosent av befolkningen i alle politidistrikter skal nå et passkontor i løpet av én time. Stortinget har nå endret denne forutsetningen til at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt skal ha maks 45 minutter kjøretid for å nå et passkontor. I tillegg ber Stortinget altså spesifikt om at det skal være et høyere antall utstedelsessteder enn det Politidirektoratet har foreslått.