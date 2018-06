SMS og brev får folk til stemmeurnene

–Å sende SMS til grupper der valgdeltakelsen er lav, fungerer veldig godt i lokalvalg, sier forskingsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. I dag legger instituttet fram rapporten om eksperimentet med å sende ut SMS og brev til velgere ved lokalvalget i 2015 og ved stortingsvalget i 2017. Den har fått den engelske tittelen «Voter Mobilisation in a High-Turnout Context» Forskerne Johannes Bergh, Dag Arne Christensen and Richard Matland står bak.

Forskerne har undersøkt de rundt 300 kommunene som har elektronisk manntall, og sendt ut 170.000 SMS. Oslo kommune var en av forsøkskommunene. Meldingene som ble sendt ut var upolitiske av typen: Hei! Dette er en vennlig påminnelse om stortingsvalget 11. september. Demokratiet har bruk for din stemme, så husk å delta i valget!