Sterk kritikk – men ikke mistillit

En samlet opposisjon (H, Frp, V, KrF og MDG) sto bak et mistillitsforslag mot rådmannen da oppfølgingen av granskingsrapportene etter varslingssakene ble behandlet, men forslaget fikk bare stemmene til disse partiene og falt med 23 stemmer, mot de 30 stemmene til flertallspartiene Ap, Sp, SV, PP og Bymiljølista.

Finess sa at han tar stemmegivningen til etterretning, men at han ikke har bestemt seg for hva han vil gjøre nå.