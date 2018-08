Disse ordførerne tar ikke gjenvalg:

Flere ordførere tenker i disse dager på om de skal ta gjenvalg eller ikke. Men noen har bestemt seg for at nok er nok, og har meddelt offentligheten om sin beslutning. Her er en liste over dem Kommunal Rapport har registrert siden nyttår.

Harstad-ordfører Marianne Bremnes tar ikke gjenvalg som Arbeiderpartiets ordførerkandidat til kommunevalget neste høst. Hun har sittet åtte år som ordførere, og vært en tydelig stemme i nord.