Droppet revisjon for å skåne lærerne

Hele ni lærere – nåværende og tidligere ansatte ved Bjerkreim skule – satt ifølge Dalane Tidende i salen da det var spørretime i kommunestyret i Bjerkreim 18. april. Flere av dem benyttet anledning til å fortelle hvilken stor belastning mobbesaken, der det i 2015 ble fremmet erstatningskrav på vegne av fire elever, har vært.

Flere av lærerne tok til orde for å stoppe revisjonen, og slik ble det. Som begrunnelse ble det vist til at anmeldelsen av ordføreren og seks kommunale ledere for brudd på opplæringsloven var blitt henlagt.