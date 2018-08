Gir kommunen støtte i fradelingssak

– Jeg er glad for at det nå er lagt opp til en løsning både til beste for eierne og kommunen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

I vedtaket viser departementet til at kommunen har som politisk mål å øke innbyggertallet, og at kommunen i sitt vedtak har tatt stilling til hvordan hensynet til bosetting best kan ivaretas.