Lokalpolitikere drapstruet på Facebook

Fredag la en innbitt motstander av kommunesammenslåing ut følgende trussel i Facebook-gruppa «For Nedre Eiker»: «Politikere som går bak ryggen på demokratiet må oppnå samme politiske karriere som Olof Palme».

I mars skal samme mann ha uttalt at alle som gikk inn for sammenslåing, burde knivstikkes. Sommeren 2017 ville han henge ordføreren i et tre.