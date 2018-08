Sagen Helgø tar ikke gjenvalg

Ordføreren begynte med å snakke om hvor fint det er å være ordfører, at familien sa hun kunne gå for fire nye år, men at hun mente timingen var bra for å gjøre noe annet. Hun ønsker seg en ny type jobb og nye utfordringer. Hun fylte 50 år i mars.

Ordføreren mener hun gir seg når pilene peker oppover igjen for Stavanger etter en kraftig dupp i oljemarkedet og stor arbeidsledighet i 2015. Hun trekker også fram at hun har ledet en kollasjon av seks partier, og at det har gått bra, men vært arbeidskrevende.

Stavanger slår seg sammen med Rennesøy og Finnøy fra 2020, og 32 milliarder er på plass i form av bymiljøpakken som skal gi nye infrastrukturløsninger i regionen. Det er seiere Sagen Helgø kan notere seg i sin tid som ordfører.

Sagen Helgø overtok ordførerkjedet i Stavanger etter Leif Johan Sevland (H) i 2011. Hun har sittet i bystyret i 19 år, siden 1997. Fra 2003 til 2011 var hun gruppeleder for Høyre. I to perioder var hun medlem i kommunalstyret for levekår. Hun har også ledet kommunens lønns- og administrasjonsutvalg i fire år. I perioden 2007–2011 var hun leder av kommunalstyret for byutvikling.