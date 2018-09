Statsråd ut av lokalpolitikken

Fredag 31. august fikk Hoksrud nøkkelen til sitt nye kontor i Landbruksdepartementet. Og med det tok han over som landbruks- og matminister etter Jon Georg Dale.

Hoksrud var storfornøyd med utnevnelsen og sa under nøkkeloverrekkelsen at han gledet seg til å jobbe med mat- og matproduksjon, og at han vil jobbe med å legge til rette for at flere vil satse på landbruket.

Den jobben krever nok mesteparten av oppmerksomheten framover, og Hoksrud vil nå be om permisjon fra sine verv i lokalpolitikken.

– Det går ikke å kombinere en ministerpost med lokale verv. Dette er det nok både regler for, og vanskelig å kunne kombinere. Jeg er i ferd med å søke permisjon fra alle verv i Bamble, og det samme skal jeg gjøre i forhold til vervene jeg har i Telemark fylkeskommune, sier han til Langesunds Blad.

Hoksrud er leder av kontrollutvalget i Bamble, men møtet siste mandag ble holdt uten at han var til stede, skriver avisa.

Hoksrud sitter også i fylkestinget i Telemark, og der hører han hjemme i hovedutvalget for samferdsel.