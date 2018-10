Bergen får bydelsstyrer

Etter vedtaket som nå er gjort, skal Bergen få åtte bydelsstyrer med utgangspunkt i bydelene Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og Åsane. Hensikten med det hele er å øke muligheten for innbyggerinvolvering og styrke nærdemokratiet.

Første gang de nye bydelsstyrene skal besettes av politikere er dette tenkt gjort gjennom et indirekte valg ved at bystyret utpeker representanter etter valgresultatet i den enkelte bydel. Ved lokalvalget i 2023 er valget på bydelsstyrer tenkt gjennomført som et direktevalg. Styrene skal bestå av 13 – 17 faste medlemmer, og faste medlemmer av bystyret kan ikke velges til bydelsstyrene.