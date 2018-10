De minste er taperne i statsbudsjettet

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, mandag, legger regjeringen ifølge dens egne regnestykker opp til en vekst i de såkalt frie inntektene på 2,6 milliarder kroner neste år. Regjeringen ser da bort fra at det kommer økte skatteinntekter i år.

I budsjettvedlegget Grønt hefte fra Kommunaldepartementet (KMD), viser departementet hvordan veksten i frie inntekter er ventet å bli fordelt mellom kommunene. Her framkommer det at veksten vil bli på 2,9 prosent – noe som er marginalt over forventet lønns- og prisvekst på 2,8 prosent.