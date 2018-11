Sanner mener det bør bli enklere å få låne skolen

I dag signerte han et brev sammen med styreleder Rode Margrete Hegstad i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) hvor de sammen peker på at tilgang til skoleanlegg og andre offentlige bygninger er svært viktig for mange lag og organisasjoner.

– Vi har opplevd de siste årene at vi har fått stadig flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at de sliter med å finne lokaler. Det er et problem som går igjen i veldig mange kommuner, så har vi noen unntak hvor kommunene er kjempeflinke og har lagt til rette. Men det er mange som møter «nei» og det har vi sett på som et så stort og omfattende problem at vi til slutt trengte å løfte det til et nasjonalt nivå, sier Hegstad.