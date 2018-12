Full lederkrise i Loppa

– Nå har vi snart ikke en egen organisasjon, sier ordfører Steinar Halvorsen (H) til Kommunal Rapport.

Torsdag i forrige uke, samme dag som kommunestyret i Loppa i et ekstraordinært møte skulle behandle tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, som var settefylkesmann, og etter at begge kommunelegene hadde sagt opp, leverte også rådmann Marion Høgmo og assisterende rådmann Liv B. Karlsen sine oppsigelser. Karlsen fortsetter imidlertid som leder for oppvekst og kultur.