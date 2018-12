Karmøy fikk frivillighetspris

Karmøy fikk prisen først og fremst på grunn av det brede og omfattende frivillige engasjementet i kommunen, men det har også hjulpet at kommunen arbeider målrettet for å støtte opp om og legge til rette for frivilligheten.

Kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) delte ut prisen. Under overrekkelsen roste hun kommunen for godt frivillighetspolitisk arbeid, skriver KS i en pressemelding.