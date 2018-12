Kongsberg får beholde passkontoret

Det har vært ført en lokal kamp for å beholde passkontoret på Kongsberg etter at det ble kjent at Politidirektoratet ønsket å legge det ned. Fredag 23. november sendte Justisdepartementet ut beskjed om at landet skulle ha 77 pass- og ID-kontor (ekstern lenke). Det betød en reduksjon fra dagens 141 passkontor og Kongsberg var blant kontorene som skulle legges ned. Etter at beslutningen ble kjent sendte ordfører Kari Anne Sand (Sp) brev til justisministeren hvor hun sterkt beklaget den beslutningen som var tatt. Sand var også kritisk til faktagrunnlaget som lå bak beslutningen.

