Mener passkvalitet er avgjørende

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det i disse sju distriktene ikke ville vært mulig å opprettholde flere kontor uten at det hadde gått på bekostning av kvalitet og sikkerhet.

Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at Stortinget i juni vedtok at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt skulle ha maksimalt 45 minutters reisevei til nærmeste passkontor. Det kan gjøres unntak av hensyn til internasjonale krav til kvalitet og volum. I mai hadde Politidirektoratet lagt fram en liste som viste at det i framtiden skulle være 72 passkontor. Stortinget ba i juni om et høyere antall og i forrige uke presenterte Justisdepartementet en liste på 77 passkontor.