Avviste nytt varsel – men vedtok beklagelse

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim hadde skrevet det fem sider lange saksframlegget til kommunestyret, som ble lagt fram uten forslag til vedtak.

Bakgrunnen for saken var en orientering som spesialrådgiver Holvik holdt for kontrollutvalget i begynnelsen av desember, der han fortalte om sine erfaringer som varsler. Holvik betegnet denne orienteringen som sitt tredje varsel i forlengelsen av helsekjøpsaken. Han hevdet der at han fortsatt ikke har et forsvarlig arbeidsmiljø, og anklaget rådmannen for ikke å ha satt inn tiltak for å sikre ham mot gjengjeldelse.