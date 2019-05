Innbyggere vil tvinge byrådet på sykkeltur

I portalen minsak.no har 1752 personer skrevet under på et krav om at byrådet ikke benytter seg av biler. Kravet begrunnes med følgende:

«Byrådet kjører en politikk hvor de krever at vi beboere skal bruke kollektivt, beina eller sykkel. Mens de selv får Jaguar og blir kjørt rundt i store diesel Bmw’er! Vi krever at Byrådet ikke benytter seg av biler og går foran som eksempler på at deres politikk fungerer! Vi har kun 24 timer i døgnet og det er for oss ikke alltid mulig å bruke sykkel eller beina. La Byrådet selv finne dette ut ved å gjennomføre egen politikk».