Nes leter etter et nytt navn

– Vi har vedtatt at vi skal bytte navn, men vi har ikke avgjort hva som vil bli det nye navnet. Her har vi flere alternativer, sier ordfører i Nes i Buskerud, Tore Haraldset (Nes Bygdeliste).

Viken fylke etableres 1. januar 2020, og per dags dato finnes det en kommune i Akershus med navnet Nes, og det samme navnet finner vi i Hallingdalen i Buskerud. Kommunal og moderniseringsdepartementet skal ha gjort det klart at to kommuner med samme fylkeskommune ikke kan ha samme navn. Minst én av kommunene måtte bytte navn, og hvis ikke dette skjer, så ville begge kommunene få nye navn av departementet. Nes i Buskerud vedtok derfor i forrige uke at de skal endre kommunenavn.