– Bedre dekning må til for å få smarte bygder

I teknologikretser snakkes det nå om den perfekte stormen som skal feie inn over bygd og by. Det er når kunstig intelligens, tingenes internett og 5G (se faktaboks) kommer. Byene leder an i digitaliseringen, men hva skjer på bygda? Det var tema for en debatt under Arendalsuka. Forskningssjef Bjørn Taale Sandberg i Telenor tegnet et bilde av livet på bygda om en ikke så altfor fjern framtid når den perfekte stormen har slått til.

Les også: La fram ny digitaliseringsstrategi