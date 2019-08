Berg: – Gi PST ansvar for lokalpolitikere

Kommunalminister Monica Mæland (H) inviterte i dag KS, lokalpolitikere og ungdomspolitikere til dialogmøte om hets og trusler mot politikere.

– Foranledningen er KS’ undersøkelse som viser at en av fire lokalpolitikere er blitt utsatt for sjikane eller trusler og at 20 prosent av dem derfor lar være å ytre seg. Dette er en svært alvorlig utvikling, innledet Mæland.