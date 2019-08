Vil at Stortinget skal gjøre som kommunene

Hva er den neste store stemmerettsreformen? Stortinget inviterte til debatt på Arendalsuka i anledning stemmerettsjubileet. Det er altså 100 år siden også fattigfolk og de som mottok økonomisk støtte fra fattigkassa også fikk stemmerett. Siden har vi hatt flere reformer som har gått på alder. Stemmerettsalderen har gått fra 25 år, og ned til 18 år. Nå diskuterer vi om 16-åringer skal få stemmerett, og vi har hatt flere forsøk med det ved tidligere kommunevalg. Forsøkene viser at 16-åringene stemmer nokså likt som resten av befolkningen. I dag er Høyre, KrF, Frp og Senterpartiet imot å gi 16-åringene stemmerett. Begrunnelsen er blant annet at stemmerettsalderen bør følge myndighetsalderen, og at valgbarhetsalder og stemmerettsalder bør samsvare. Venstre, Ap, Rødt, MDG og SV går inn for 16-års stemmerettsalder.

