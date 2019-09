Kaller inn til hastemøte

Debatten har gått høyt etter at det ble kjent at NRK, med Akershus fylkeskommunes og rektors tillatelse, har forsøkt å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole. Gjennom målrettet spredning av “fake news” har statskanalen brukt elevene i et eksperiment for å utfordre demokratiet.

Flengende kritikk

Statsministeren og kommunalministeren er blant dem som har delt ut refs i rikelig monn. Romerikes Blad (RB) opplyser at fylkesordfører Anette Solli (H) har sluttet seg til kritikerne. Avisen kunne i går kveld fortelle at Solli har innkalt til et hastemøte på mandag, selveste valgdagen.

– Vi må få klarhet i hva vår administrasjon visste. Jeg skjønner at tanken er god, men her man virkelig ikke sett tid eller sted. Vi folkevalgte som styrer denne fylkeskommunen og er skoleeiere, må nå få en skikkelig orientering, sier Solli til RB og tilføyer:

– Alle har blitt lurt. Det er kjempealvorlig. Jeg skjønner ikke hva NRK har tenkt på. Her burde det ringt noen ordentlige varselklokker på et langt tidligere tidspunkt. Jeg synes det også er trist at rektor ble med på dette.

– Skulle aldri skjedd

RB har også vært i kontakt med fylkesrådmann Knut Sletta. Han sier til avisen at valgmanipuleringen aldri skulle skjedd og uttaler:

– Her er det sider og aspekter av prosjektet som ble undervurdert da vi hadde vurderingen. Intensjonene var gode, men problematiske sider av saken ble undervurdert.

På RBs spørsmål om hvorvidt saken kan få noen konsekvenser for rektoren ved skolen, som ga sin tillatelse til gjennomføringen, svarer Sletta:

– Nå jobber vi med å få fram de ulike sidene og fakta rundt vurderingene som er gjort. Det er der vi er nå.

Det har ikke lyktes Kommunal Rapport å få utfyllende kommentarer eller opplysninger fra fylkesdirektøren for videregående opplæring, John Arve Eide, eller rektor ved Lillestrøm videregående skole.