Nes kommune får nytt navn

Kongen i statsråd fastsatte fredag Nesbyen som nytt kommunenavn på Nes kommune i dagens Buskerud fylke. Det nye navnet tas i bruk fra årsskiftet.

– Jeg vil berømme lokalpolitikerne for en god prosess om et tema det er mange meninger om. De lokale vedtakene gjør det enklere å skille de to kommunene og sikre god beredskap. Det er jeg glad for, sier statsråd Monica Mæland i en pressemelding.

Nes kommune i Buskerud og Nes kommune i Akershus har så langt blitt skilt fra hverandre ved hjelp av fylkesnavnene. Fra 1. januar 2020 vil begge kommunene ligge i Viken fylke. Dermed var det også nødvendig å se på kommunenavnene.

Begge kommunene har kjørt lokale prosesser, og forankret de ulike alternativene blant sine innbyggere. Nes i Akershus vedtok at de primært ønsker å beholde dagens kommunenavn, mens Nes i Buskerud vedtok at de ønsker å bytte navn til Nesbyen.