Anmeldelsen mot to politikere er henlagt, men saken er trolig ikke død

– Anmeldelsen var helt grunnløs, og jeg kan ikke la dette bare bli liggende. Saken har hatt stor konsekvens for min familie, og jeg vil nå anmelde lederen for falsk anmeldelse, sier Ottar Hansen.

Han er ansatt i teknisk avdeling i Nordkapp kommune og kommunestyrerepresentant for SV, og rett før valget ble han og partikollega Hermann Mathiesen av en kommunal leder anmeldt for personforfølgelse av henne og hennes familie. Under valgkampen skal Mathiesen ha blitt drapstruet av mannen til den nevnte lederen i kommunen, og mannen fikk en bot på 8000 kroner for ordensforstyrrelse. Hansen mener at anmeldelsen og trusselsaken har en sammenheng. Hansen fikk status som siktet i saken.