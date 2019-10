Nytt utvalg skal utrede alderstrøbbel i distriktene

Fredag la regjeringen fram stortingsmeldingen “Levende lokalsamfunn for fremtiden”. Den skisserer krevende utfordringer for Distrikts-Norge i årene som kommer: Befolkningen blir eldre, og det blir færre i arbeidsdyktig alder bak hver pensjonist. Bedrifter og kompetansearbeidsplasser i distriktene opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg fagfolk.

Et av regjeringens tiltak er å sette ned et utvalg som skal utrede hvilke utfordringer distriktene står overfor med en stadig aldrende befolkning.