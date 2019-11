Trekker seg fra alle partipolitiske verv med øyeblikkelig virkning

– Jeg innser at jeg i løpet av mitt politiske virke har latt mitt engasjement gå for langt, slik at jeg har opptrådt for pågående i enkelte saker. Det beklager jeg, og tar selvkritikk på. Som en konsekvens av dette, velger jeg å trekke meg fra alle partipolitiske verv med umiddelbar virkning. Jeg vil også avstå fra den politiske debatten, og partipolitisk arbeid det nærmeste året, skriver Einar Aaland i en felles pressemelding med Trøndelag Høyre.

Arbeidsutvalget i Trøndelag Høyre vedtok i september å åpne eksklusjonssak mot Bjugn-politikeren Einar Aaland. Høyre-politikeren har blitt beskyldt for å ha mobbet og trakassert Ørland-ordfører og partikollega Tom Myrvold.