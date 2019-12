– Kommunene må fortsatt få tilgang til styringsinformasjon

Kommunene har behov for styringsinformasjon også etter statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Skatt utgjør 40 prosent av kommunens inntekter, og de fleste rådmenn er vant til å få en e-post fra kemneren med ferske skattetall et par dager etter at måneden er over.

KS har fremmet dette kravet til staten mange ganger i den pågående virksomhetsoverføringen.