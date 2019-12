KS advarer regjeringen mot digitalt klasseskille

Regjeringen vil innføre leveringsplikt for bredbånd for å sikre at innbyggere og næringsliv har tilgang til internett. Forslaget innebærer at myndighetene, med noen unntak, kan pålegge én eller flere tilbydere leveringsplikt, slik at alle husstander og bedrifter over hele landet får rett til grunnleggende bredbåndstjenester.

Regjeringen sendte i september forslaget på høring. I høringsbrevet var leveringsplikten satt til enten 10 eller 20 megabit per sekund nedstrøms og 2 megabit per sekund oppstrøms.