Knusende rapport etter 400.000 kr i gave til fotballklubb

– Dette er en veldig spesiell sak, og den viser at det har vært for dårlige rutiner for å få saker til politisk behandling. Denne saken falt mellom to stoler, sier leder Atle Aastad (H) i kontrollutvalget i Skien.

Odd Ballklubb mottok en pengegave fra Skien kommune på 400.000 kroner i forbindelse med klubbens jubileumsfest i fjor. Pengegaven var imidlertid ikke behandlet politisk, og det var vanskelig å få klarhet i hvem som hadde gitt grønt lys til pengegaven.